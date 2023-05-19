الجمعة 19 مايو 2023
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شوقي علام: ليس هناك خصومة بين الدين والتراث الإنساني

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، تفاصيل زيارته للهند، قائلاً: “إن زيارته لتاج محل بالهند هي بمثابة رسالة للحفاظ على التراث الإنساني، كما تعتبر رسالة سلام وتعايش من مصر”.

وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقاءه ببرنامج نظرة الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تاج محل عبارة عن مكان بناه أحد الملوك لزوجته التي توفيت، ودفنها في هذا المكان، وبنى بناء فخمًا جدًا، بتكلفة كبيرة جدًا، حيث يوجد تدقيق في كل تفاصيل البناء، معقباً: "عندما تدخل هذا المكان وترى هذا المشهد، فتجد اعتناء المجتمع الهندي بهذا المكان". 

وأوضح أن من بنى هذا المكان مسلم وزوجته مسلمة، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن عدد المسلمين في الهند أكثر من 200 مليون، إلا أنهم ما زالوا أقلية، كما أن عدد الزوار الذين يزورون هذا المكان في اليوم الواحد يبلغ 20 ألفا، والأغلبية هم من الهنود، وهو ما يعطي انطباع بأن هذا التراث الإنساني أيًا كان مستواه، فينبغي أن نكون على معرفة به.

وأشار الدكتور شوقي علام، أن حماية التراث الإنساني والوقوف على التراث الإنساني يأخذنا لمعرفة الأمم السابقة وتراثها وتاريخها والعلوم المختلفة التي كانت تدرس في هذه المجتمعات السابقة. 

وأكد أنه ليس هناك خصومة بين الدين والتراث الإنساني وحماية التراث الإنساني مقرر شرعاً.

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