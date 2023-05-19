الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يرعاية "حياة كريمة"..

"شباب دمياط" يواصل تنفيذ برنامجه الأسبوعي للقرى الأكثر احتياجًا

مراكز شباب
مراكز شباب

نفذ مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، اليوم الجمعة، التدريب الأسبوعي بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

ويضم التدريب مركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت أبو غالب ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعيا لرياضات “الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة القدم، كاراتيه، العاب ترويحية” لجميع الفئات، على أن تستمر فعاليات التدريب خلال الفترة من 15 مايو وحتي 15 أغسطس المقبل.

ويهدف المشروع إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للقري الأكثر احتياجا والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية و المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

دمياط مراكز شباب محافظة دمياط كفر سعد منال عوض

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