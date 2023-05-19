الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

التعاون وأثره في تربية النشء.. الجامع الأزهر يستأنف حلقات ملتقى الطفل غدًا

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يواصل الجامع الأزهر غدًا حلقات ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

يأتي ملتقى الطفل الذي يعقد غدا السبت بالرواق العباسي في الثانية ظهرًا، وذلك في إطار مواصلة الجامع الازهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء ببعض الآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة ، التي تشغل بال الأسر المصرية، وتوعية الأطفال وتربيتهم على الأخلاق النابعة من صحيح الدين.

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرًا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

وأضاف الدكتور عودة ، أنه من المقرر فتح ملتقى الطفل في جميع محافظات الجمهورية خلال الشهر القادم، حتى يعم النفع والفائدة لجميع أطفالنا في كل قرى ومراكز الجمهورية.

الجامع الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد الضويني الأزهر ملتقى الطفل الأروقة بالجامع الأزهر

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