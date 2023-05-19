الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنهاء خصومة ثأرية فى قضية قتل خطأ بسيوة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الشيخ عبدالحكيم سلطان، مدير عام وعظ مطروح ورئيس لجنة المصالحات الثأرية: إن لجنة المصالحات عقدت جلسة الصلح بمركز ومدينة سيوة، وذلك للفصل فى قضية ثأرية عبارة عن قتل خطأ في حادث سيارة.

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وأوضح أنه أثناء قيادة أحد الأشخاص سيارته الخاصة، ويعمل طبيبا صدم شخصا من أهالي مدينة سيوة ولقي مصرعه، حيث قامت اللجنة بعقد جلسة الصلح ودفع الجاني "الطبيب" الدية الشرعية، التي قدرت بـ2 مليون و120 ألف جنيه، وتم دفع مبلغ 850 ألف جنيه وتسامح أهل المجني عليه في باقي المبلغ وتم إنهاء الخصومة.

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جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبحضور الدكتور سعيد صلاح الدين عامر، الأمين العام المساعد لمجع البحوث الإسلامية والشيخ محمد الهرام، مدير إدارة وعظ سيوة والشيخ أحمد إسماعيل، عضو لجنة الفتوى بمنطقة وعظ مطروح ومحمد بكر رئيس مجلس مدينة سيوة والحاج بلال السيوي والشيخ عمر راجح ومشايخ القبائل بسيوة.

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إنهاء الخصومة عضو لجنة الفتوى قضية قتل لجنة المصالحات محافظ مطروح مدينة سيوة

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