كمال زاخر: عن الحوار الوطني بالضرورة نستفيد من التاريخ

قال المفكر كمال زاخر، إن الحوار الوطني مطلب قديم، كان يتكرر مع كل مرحلة، باعتباره هو المساهم في تشخيص المشاكل ووضع حلول على الأرض لها، وانا اتمنى أن لا يعلب، اي أن ياخذ صفة رسمية ولا يتم العمل به، لأنه في النهاية المشكلة التي يمكن أن نقابلها وهذه حدثت إبان الاتحاد الاشتراكي بعد عام 1967، حيث تم عمل المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي وكان السبب الأساسي مواجهة تداعيات ما بعد نكسة 67، ولكن للأسف أخذ شكلًا من أشكال التعامل الرسمي ولم تكن له نتيجة وتكرر الأمر مع السادات ومبارك.

بالضرورة نستفيد من التاريخ والتاريخ قال إن الحوار الوطني يجب أن تشارك فيه القاعدة العريضة وهم أصحاب الحق في حياة أفضل، ومن هؤلاء؟، هم أصحاب المشاعر بعيدًا عن المثقفين والمنظرين والمحترفين السياسيين، من يدعو إليه إذا؟، أنا أتصور أن من يدعو إليه هو منظومة الجمعيات الأهلية المدنية، منظومة الأحزاب، جلسات الاستماع بالبرلمان، وهؤلاء بالتوازي وليس بالتتابع، الحوار سيعيد الحياة لمنظومة المجتمع المدني والأحزاب وسيعيد الثقة بين البرلمان والشارع.

وقد انطلق الحوار الوطنى قبل أيام، حاملًا معه آمال ملايين المصريين فى حل الأزمات التى يعانى منها الوطن خلال الفترة الحالية، والتوصل إلى توصيات ونتائج فعّالة يمكنها العبور بالبلاد إلى بر الأمان، بعدما تأثرت بشكل كبير بالتبعات السلبية للعديد من الأزمات العالمية، بداية من جائحة فيروس «كورونا»، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية.