مدحت العدل: الشركة المتحدة عملت توليفة جيدة تم عرضها فى رمضان الماضى

قال السيناريست الكبير مدحت العدل، إن أزمة السيناريو ليست أزمة محلية ولكنها على العالم بأكمله، معبرًا: "الكاتب الشاطر لازم يكون ملم بالأحداث والثقافة الداخلية والخارجية".

فن الكتابة

وأكد مدحت العدل، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يجب أن يكون هناك توازن في الرغبة في تحقيق الربح من خلال الأعمال الفنية التجارية وفكرة العمل في الأساس، أي يجب البعد عن السطحية لتحقيق الربح فقط، كما يجب الالتزام بمعايير المهنة الفنية المتعارف عليها.

أجور النجوم

وتابع: "الشركة المتحدة استطاعت عمل توليفة جيدة تم عرضها في رمضان الماضي، حيث كان هناك تنوع ملحوظ في المواهب الفنية من حيث الفنانين والكُتّاب والمخرجين وغيرهم من العالميين خلف الكواليس".

واستطرد: "إبراهيم عيسى وصف مسلسل عملة نادرة بأنه عمل نادر، وأنا أحترم رأي إبراهيم عيسى حتى وإن اختلف مع رأيي الشخصي".

وذكر: "أقوم بإعطاء كورسات سيناريو في مصر وعدد من الدول الخارجية، وفيه منهج للكتابة يجب الالتزام به، وأهم حاجة لازم نقرأ كويس جدًا عن المرحلة أو الفترة اللي هكتب عنها، لأن العمل الواحد بيخاطب أكثر من 50 مليون مواطن".

وأكد أن الأجور الفنية ليست مرتفعة بالصورة التي يتوقعها الكثيرون، معبرًا: "الأجور الفنية عادية جدًا سوى فئة قليلة اللي أجورها مرتفعة".