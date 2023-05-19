الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم للفنانة شريهان قريبًا

مدحت العدل
مدحت العدل

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن وجود عمل جديد مع الفنانة شريهان خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جمهور شريهان سيشاهدها في مسلسل ضخم ومسرحية قريبًا.

وأضاف العدل خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الفنانة شريهان فنانة ملهمة وجميلة وتتعامل مع الفن بروح الهواية والبحث عن التفاصيل والمجهود غير العادي.

وقدمت شريهان عدة أعمال درامية من أهمها أفلام كش ملك وعرق البلح والعشق والدم، بالإضافة إلى عدة مسلسلات أشهرها الجلاد والحب ودعوني أعيش والامتحان وناري ودموعي وابتسامتي ورحمة ونار ودخان وعدة مسرحيات أشهرها سك على بناتك مع فؤاد المهندس.

وخلال الحلقة تحدث السيناريست الكبير، عن كواليس مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم والصعوبات التي واجهته في العمل.

كما تحدث عن سر تأجيل مشروع قصة حياة عمرو دياب ورد العدل على سؤال بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك مستقبلًا، كما تحدث العدل، لأول مرة عن حياته الخاصة، قائلًا: “كتبت جزء من مواقف حصلت بيني وبين زوجتي في هذه الأغنية”.

يذاع برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

الإعلامية إيمان أبوطالب الإعلامية الكاتب والسيناريست بالخط العريض ايمان أبوطالب فنانة قبلة عمرو دياب

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

مصر فى القمة.. العربية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط

الباز: 0.5% من المصريين يحتفظون بمليارات الدولارات وهم سبب الأزمة

تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لمنجم الفواخير بالصحراء الشرقية (صور)

أمين عام الجامعة العربية: عودة سوريا شأن عربى داخلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى