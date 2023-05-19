مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم للفنانة شريهان قريبًا

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن وجود عمل جديد مع الفنانة شريهان خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جمهور شريهان سيشاهدها في مسلسل ضخم ومسرحية قريبًا.

وأضاف العدل خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الفنانة شريهان فنانة ملهمة وجميلة وتتعامل مع الفن بروح الهواية والبحث عن التفاصيل والمجهود غير العادي.

وقدمت شريهان عدة أعمال درامية من أهمها أفلام كش ملك وعرق البلح والعشق والدم، بالإضافة إلى عدة مسلسلات أشهرها الجلاد والحب ودعوني أعيش والامتحان وناري ودموعي وابتسامتي ورحمة ونار ودخان وعدة مسرحيات أشهرها سك على بناتك مع فؤاد المهندس.

وخلال الحلقة تحدث السيناريست الكبير، عن كواليس مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم والصعوبات التي واجهته في العمل.

كما تحدث عن سر تأجيل مشروع قصة حياة عمرو دياب ورد العدل على سؤال بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك مستقبلًا، كما تحدث العدل، لأول مرة عن حياته الخاصة، قائلًا: “كتبت جزء من مواقف حصلت بيني وبين زوجتي في هذه الأغنية”.

يذاع برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.