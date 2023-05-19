الباز: 0.5% من المصريين يحتفظون بمليارات الدولارات وهم سبب الأزمة

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الأخيرة، قائلًا إن الدولة معترفة بوجود أزمة دولارية مؤقتة، وتعمل على زيادة موارد الدولار.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أزمة الدولار حلها، في يد الناس، مشيرًا إلى أن بيوت نسبة قليلة من المصريين فيها مليارات الدولارات.

وأردف: "الناس خزنت الدولارات، بتّاجر على البلد، تقدر تقول إن 0.5% من الشعب المصري هم سبب أزمة الدولار، ناس مخزنة الدولار عشان هيكسب، مواطن قرر يحتفظ بالدولارات ومنتظر يرتفع، والدولة لا يمكنها مصادرة الدولارات من البيوت، حل الأزمة يحتاج أن يستيقظ ضمير الناس، ويبيعوا الدولارات للبنك لتتوفر حصيلة دولارية ترفع قيمة الجنيه".