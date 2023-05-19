الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عزت إبراهيم: "قمة جدة" أعلنت عن مسار عربى جديد لمواجهة وحل المشكلات

قمة جدة
قمة جدة

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن قمة جدة أكدت على أن هناك مرحلة جديدة يمكن أن تدشن مسارًا عربيًا جديدًا لاقتحام المشكلات والأزمات وإيجاد حلول لها من داخل البيت العربي نفسه. 

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه مثلما أشار الأمين العام للجامعة العربية الوزير أحمد أبوالغيط، إلى أن عشر سنوات كانت كافية، حتى يدرك العالم العربي أن الأزمات يجب أن يكون لها مكان داخل البيت العربي، لافتًا إلى أن تغليب لغة الحوار لعلاج الأزمات الداخلية في العالم العربي يعتبر مكسبًا كبيرًا في القمة العربية اليوم.

وأوضح أن الحفاظ على تماسك الدول العربية والتدخل لاحتواء المناورات الكبيرة التي حدثت في العقد الماضي، يعتبر من الأمور التي سمعنا صداها في الكلمات التي جاءت على لسان القادة العرب، لافتًا إلى أن القمة العربية بجدة تقول إن العرب لديهم فرصة لامتلاك زمام الأمور بعيدًا عن تدخلات قوى خارجية، أصبحت مشغولة بمشاكلها.

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

مصر فى القمة.. العربية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط

الباز: 0.5% من المصريين يحتفظون بمليارات الدولارات وهم سبب الأزمة

تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لمنجم الفواخير بالصحراء الشرقية (صور)

أمين عام الجامعة العربية: عودة سوريا شأن عربى داخلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى