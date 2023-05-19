عزت إبراهيم: "قمة جدة" أعلنت عن مسار عربى جديد لمواجهة وحل المشكلات

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن قمة جدة أكدت على أن هناك مرحلة جديدة يمكن أن تدشن مسارًا عربيًا جديدًا لاقتحام المشكلات والأزمات وإيجاد حلول لها من داخل البيت العربي نفسه.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه مثلما أشار الأمين العام للجامعة العربية الوزير أحمد أبوالغيط، إلى أن عشر سنوات كانت كافية، حتى يدرك العالم العربي أن الأزمات يجب أن يكون لها مكان داخل البيت العربي، لافتًا إلى أن تغليب لغة الحوار لعلاج الأزمات الداخلية في العالم العربي يعتبر مكسبًا كبيرًا في القمة العربية اليوم.

وأوضح أن الحفاظ على تماسك الدول العربية والتدخل لاحتواء المناورات الكبيرة التي حدثت في العقد الماضي، يعتبر من الأمور التي سمعنا صداها في الكلمات التي جاءت على لسان القادة العرب، لافتًا إلى أن القمة العربية بجدة تقول إن العرب لديهم فرصة لامتلاك زمام الأمور بعيدًا عن تدخلات قوى خارجية، أصبحت مشغولة بمشاكلها.