الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

لأول مرة فى التاريخ.. انطلاق مقرأة الختمة المرتلة للقرآن الكريم

مقرأة الحسين
مقرأة الحسين

انطلقت اليوم الجمعة مقرأة الختمة المرتلة المتصلة للقرآن الكريم عقب صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه، بالقاهرة، وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتيسير قراءته والاستماع إليه.

وعقدت الجلسة الأولى ‏برئاسة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه ‏النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم‎ ‎المراغي، والقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ ‏الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ محمد الصعيدي.

 وبحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وإشراف فني للأستاذ عبد العزيز ‏عمران.

وتتواصل الجلسات مساء اليوم الجمعة وتستمر يوم السبت حتى يتم ختم القرآن الكريم كاملًا، وذلك على النحو التالي: 

تبدأ الجلسة الرابعة بإذن الله تعالى بمسجد الإمام الحسين - رضي الله عنه- غدًا السبت الساعة التاسعة صباحًا وحتى أذان الظهر برئاسة القارئ الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، وعضوية كل من: القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشي  قطب الطويل، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والقارئ الشيخ محمد الطاروطي، والقارئ الشيخ نصر أبو الجلال، والقارئ الشيخ أحمد البشتيلي.

وتبدأ الجلسة الخامسة الساعة الواحدة والنصف بعد صلاة الظهر وحتى السادسة مساء برئاسة القارئ الشيخ طه النعماني، وعضوية كل من: القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، والقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ عيد أبو عشرة، والقارئ الشيخ إبراهيم عبد الغني، والقارئ الشيخ محمد بسيوني عوض، والقارئ الشي أحمد أبو خطوة.

وتبدأ الجلسة السادسة حتى نهاية المصحف الساعة السادسة مساء برئاسة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعماني ، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشي  أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ محمود محمد الصعيدي، والقارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان، والقارئ الشيخ محمد الصعيدي، والقارئ الشيخ محمد الجزار.

وعقب صلاة العشاء ‏سيكون دعاء ختم القرآن الكريم بأصوات سبعة من كبار القراء.‏

مقرأة الختمة المرتلة المتصلة للقرآن مقرأة الختمة المرتلة عقب صلاة الجمعة مسجد الإمام الحسين وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم الخشت

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