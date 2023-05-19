فارق ارتفاع 20 سنتيمترًا.. حركة أرجل "رئيس وزراء كندا" تتصدر الصحف العالمية

تصدّر شعور رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، عناوين الصحف العالمية، وذلك أثناء مصافحته المتلألئة وميله للظهور بلا قميص عندما تكون الكاميرات قريبة، وأصبحت وضعية أرجل رئيس الوزراء الكندي المهذبة لحظتها في دائرة الضوء.

وقبل قمة مجموعة السبع في هيروشيما، كان ترودو ووفد من الوزراء الكنديين في كوريا الجنوبية للاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، وكذلك محاولة إنقاذ صفقة مصنع بطاريات بمليارات الدولارات.

وقبل إلقاء خطاب أمام الجمعية الوطنية، وقف “ترودو” لالتقاط صور مع سياسيين كوريين ، بما في ذلك رئيس الجمعية الوطنية، كيم جين بيو.

ووسط أصوات التقاط الصور بالكاميرات، رفع “كيم” أطراف أصابعه، ساخرًا من فجوة ارتفاع 20 سم بين الزعيمين.

انحنى ترودو للحظات إلى مستوى كيم ، مما أثار ضحك الوفد الكوري. ثم قام بعد ذلك بفرد ساقيه ليضع نفسه على ارتفاع مشابه لكيم ، وهي حركة تُعرف في كوريا الجنوبية باسم "أسلوب الأرجل" ، وتهدف إلى تسوية الارتفاع بين شخصين.

أشادت وسائل الإعلام الكورية إلى حد كبير بهذه الإيماءة ، حيث وصفتها قناة "تشوسون" بأنها "مشهد يبعث على الحميمية" ، بينما أشارت YTN إلى أنها أظهرت عقلية "رعاية".

ومع ذلك ، كتب المنفذ الكندي المحافظ ترو نورث أن الاجتماع كان "بعض الكنديين يتهمون ترودو بإحراج كندا أثناء تواجدهم في الخارج مرة أخرى".