تشكيل الترجى.. بن حمودة والعرفاوى يقودان الهجوم أمام الأهلى

أعلن أنيس البوسعيدي، المدير الفني المؤقت لفريق الترجي التونسي، عن التشكيل الذي سيواجه الأهلي في المباراة التي ستنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الترجي قد سقط أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "رادس".

وأجرى البوسعيدي تغييرًا وحيدًا عن مباراة الذهاب بإشراك غيث الوهابي بدلًا من صابر بوغرين.

وجاء تشكيل الترجي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - محمد بن علي.

خط الوسط: كوليبالي - محمد بن رمضان - غيث الوهابي - معتز زدام.

خط الهجوم: رشاد العرفاوي - محمد علي بن حمودة.