الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية السعودى: إعلان جدة أكد مركزية القضية الفلسطينية والحفاظ على وحدة أراضى سوريا

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إنه أسفر عن القمة إعلان جدة، تأكيدًا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بما يسمو في حشد لطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي ختامي للقمة العربية الـ 32 في جدة، أن إعلان جدة يتضمن متابعة التطورات والأحداث الجارية في جمهورية السودان وضرورة وقف الاقتتال ليعود الأمن والاستقرار وحماية الشعب السوداني، كما تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية إيجاد حل قائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أنه تم الترحيب بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة والذي تضمن استئناف مشاركة وفد الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، وكذلك دعم استقرار الجمهوري العربية السورية والحفاظ على وحدة أراضيها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، وتضمن الإعلان عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم بدافع العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأبرزها مبادرة استدامة سلاسل امداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية، ومبادرة إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات واستدامة التنمية الاقتصادية.

وتابع: "نؤمن من الرؤى والخطط القائمة لاستثمار الموارد والفرص، ومعالجة تحديات قادرة على توطين التنمية بما يتضمن ترسيخ تضامنا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية". 

 

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