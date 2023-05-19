محمد الباز: إعلان جدة قوى جدًا ومرهون بتنفيذ بنوده

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن إعلان جدة قوي جدًا، وهو مرهون بالتطبيق والتنفيذ، مردفًا: "قمة مهمة وانتقلت الرئاسة من الجزائر للسعودية".

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "نتمنى إعلان جدة يلقى كل الدعم والمتابعة لتنفيذه، لأن الشعوب العربية متعبة تعيش تحت ضغط الأزمات الاقتصادية والسياسية، ملايين من الشعوب العربية مشردون ولاجئون، وملايين ماتوا جراء الصراعات".

وأردف: "الشعوب العربية لا تتمنى استمرار الوضع، وتتمنى تعيش في أمن واستقرار، وشكرًا لكل من ساهم في نجاح القمة، وأكد أن العرب ما زالوا قادرين على العمل".

ومن أبرز بنود إعلان جدة، تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وكذلك الترحيب باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، والتأكيد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف في السودان، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.