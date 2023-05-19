انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدًا

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة، غدا السبت، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان اللغة العربية، لطلاب الشهادة الإعدادية، في تمام الساعة التاسعة ليستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف.

من جهته، أصدر أشرف سلومة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية اللجان والعمل على الحل الفورى لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحانية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب محافظة الجيزة كالآتي:

-السبت 20/5: اللغة العربية والخط.

-الاحد 21/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

_ الإثنين 22/5: الهندسة.

-الثلاثاء 23/5: اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

_ الأربعاء 24/5 : العلوم، التربية الفنية.

- الخميس 25/5: الدراسات الاجتماعية، تربية رياضية خاص بالسعيدية.