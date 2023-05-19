الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالغيط: القضية الفلسطينية كانت على رأس مناقشات القمة العربية بجدة

أبو الغيط
أبو الغيط

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عميق الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال "أبوالغيط"، خلال مؤتمر صحفي للقمة العربية الـ32 في جدة، إن القضية الفلسطينية كانت في مقدمة القضايا التي ناقشتها قمة جدة.

 وأضاف أن اجتماعات القمة العربية كانت سلسة وهادئة، متابعًا: "ينبغي الاعتراف أن غالبية المشكلات العربية والأزمات كانت تُعالج على مدار العشرة أعوام الماضية أو أكثر خارج الإطار العربي".

وأكد أن عودة سوريا للجامعة العربية أهم قرارات قمة جدة، موضحًا أن العرب يرغبون في التفاعل مع المشكلات الإقليمية.

وأوضح أن تركيا وإيران ينبغي أن تمتثلا لقرارات التهدئة، مؤكدًا أن هناك تمسكًا كبيرًا بمبادرة السلام العربية، وأن هناك رغبة في تنشيط التحرك في إطار مبادرة السلام العربية.

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