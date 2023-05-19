الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دار الإفتاء: الأحد غرة شهر ذى القعدة لعام 1444 هجريًا

د. شوقي علام
د. شوقي علام

استطلعت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، هلال شهر ذي القعدة لعام 1444 هجريًا من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

وأشارت الدار إلى أنه تحقق لديها عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة، وعليه يكون غدًا السبت هو المتمم لشهـر شوال على أن يكون الأحد المقبل الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444 هجريًا.

وتقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

دار الافتاء المصرية خلال اللجان الشرعية شهر ذي القعدة الدكتور شوقي علام محافظات الجمهورية

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