الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالغيط: أتوقع عقد لقاءات أخرى بين السعودية ومصر بشأن السودان

جريدة الدستور

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن لجنة التواصل اجتمعت، أمس، حيث اجتمع سمو الأمير مع وزير خارجية مصر مع أمين عام الجامعة العربية.

وأضاف أبوالغيط خلال كلمته بمؤتمر صحفي ختامي للقمة العربية الـ32 في جدة، والمذاع  عبر فضائية القاهرة الإخبارية: “استمعنا لتقرير ممتاز يعكس جهد المملكة العربية السعودية في السعي بين الطرفين لتحقيق وقف إطلاق النار، ثم الانتقال إلى هدنة مفتوحة، ثم بدء البحث في صلب التسوية”.

وتابع: "أتوقع أن تكون لدينا لقاءات أخرى بين السعودية ومصر والجامعة العربية بشأن السودان، ونأمل أن تتحرك الأمور إلى تسوية الوضع بشكل إيجابي".

وأشار إلى أن الأسى لشعب السودان، لأن الشعب يعاني، وهناك مصالح ضيقة تدفع بمصالحها بشكل مستمر.

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