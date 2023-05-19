الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: كلمة الرئيس السيسى فى قمة جدة واقعية.. الشعوب لا تحتاج خطبًا إنشائية

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن القادة والزعماء العرب اجتمعوا في جدة ضمن أعمال القمة العربية، مشيرًا إلى أن كل زعيم من الزعماء العرب استعرض الوضع العربي من وجهة نظره، وقدم رؤية لخروج العالم العربي من وضعه الضاغط.

 وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن القمة العربية في جدة حظيت باهتمام كبير خاصة، أن القمة فيها حدث مهم وهو مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد بعد انقطاع 12 سنة. 

ولفت إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة العربية تتميز بشيء كلنا لمسناه، وهي أنها كلمة واقعية، منوهًا بأن الشعوب العربية لا تريد خطبًا إنشائية بلاغية تقوم على دغدغة المشاعر، ولكن تريد شخصًا يتحدث بالمنطق والواقع الذي نعيشه.

وتابع: "مصر في سياستها الخارجية عندها مبادئ ومواقف وأفكار ثابتة ومنها أن الحل لا بد أن يكون عربيًا للمشاكل العربية". 

محمد الباز عبد الفتاح السيسي القمة العربية جدة اخر النهار

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