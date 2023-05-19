"الشهر الأخير ليس للمذاكرة".. كبسولة التفوق والمجموع الكبير من أوائل الثانوية العام الماضي

استضاف برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، أوائل الثانوية العامة العام الماضي 2022، لتقديم كبسولة التفوق والمجموع الكبير لزملائهم هذا العام.

وقال مروان أحمد سمير، الرابع مقرر علمي رياضة 2022،:" استفدت كثير في طريقة المذاكرة من الملخصات، وكنت بفتح الملزمة فيها 30 نقطة مهمة وأن محتاجهم والشهر الأخير ليس للمذاكرة".

وأضافت شهد مجدي الرابع مقرر عملي علوم من أوائل الثانوية العامة 2022،: “كنت دايماً بحاول أوزن بين السرعة والدقة وأفهم الفكرة وأحل في أسرع وقت، وكان في أفكار، بتيجي بالقراءة، والوقت كان أهم حاجة، ومكنتش بحب أقيم نفسي، عشان وقت الامتحان أكون افضل حاجة”.

وتابعت مريم أحمد السادس مقرر أدبي من أوائل الثانوية العامة 2022،: "كنت بتعلم من أخطائي ولما بييجي الامتحان كانت الدماغ وانت داخل الامتحان واثقة من نفسها بعد اختبارات كثيرة، الدرجات طول السنة مش مقياس للامتحان النهائي".