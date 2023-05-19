نائب رئيس الوزراء الأردنى الأسبق: هناك نية صادقة بين العرب لحل المشكلات

قال الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن القمة العربية بجدة تعكس المعنى الحقيقي للعائلة العربية، لافتًا إلى أنه لأول مرة نشعرب أن العرب متعاطفون مع بعضهم البعض، يتصارحون، يخاطبون بعضهم بلغة المصالح.

وأضاف العناني خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك رغبة ونية صادقة في أن يحل العرب مشاكلهم البينية، حيث لا يوجد شيء أكثر تشنيفًا لآذان العرب وأكثر طربًا لهم أكثر من هذه الأخبار, وهو ما يؤكد أن المستقبل سيكون أفضل.

وأوضح أن هناك رغبة صادقة يلمسها الجميع، بأن ترك الوضع الحالي على حاله، لن يفيد أي قطر عربي، لافتًا إلى أنه في المدى المتوسط أو الطويل سينعكس عليه سلبًا وستكون تكلفته عالية جدًا، ولذلك لا يوجد أفضل من التكاتف والتضامن في هذا التوقيت، وهذا الإدراك يعطينا الأمل بأنه في المستقبل نستطيع أن نشارك ونساهم فيما يسمى بالنظام العالمي، نستطيع أن نخلق مؤسسات عربية مشتركة قوية، والجميع يطالب بإصلاح الجامعة العربية وزيادة فاعليتها في التصدي للقضايا العربية، وأن نحل نحن مشاكلنا بأيدينا.