الجمعة 19 مايو 2023
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مساعد مقرر المحور السياسي: أتمنى ألا تتجاوز جلسات الحوار الوطني الـ3 أشهر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية ومساعد مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إنه ليس من مهام الحوار الوطني طرح مشروعات قوانين، ولكن نسعى في النهاية إلى الخروج بمقترحات في القضايا المختلفة لتحويلها إلى الجهات التشريعية المعنية بهذا الأمر.

 معايير نجاح الحوار الوطني

وأكد مساعد مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك أكثر من معيار لنجاح الحوار الوطني وأولها ألا تتجاوز جلسات الحوار الوطني الـ3 أشهر، الالتزام بالموضوعات المطروحة في النقاش، ألا تتجاوز الفترة المسموحة لكل مشارك في الحوار الـ10 دقائق فقط.

التمثيل الواسع للقوى السياسية

وأضاف في حديثه، أن التمثيل الواسع للقوى السياسية في المجتمع المصري أمر مهم للغاية، حيث هدف المجلس التشريعي ضبط الجوانب القانونية للحفاظ على حق الوطن والمواطن معاً، والحوار الوطني متاح لجميع أطياف المجتمع.

مساعد مقرر المحور السياسي الحوار الوطنى الحياة التمثيل السياسي الدكتور مصطفى كامل السيد

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