الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا باخوم يترأس اجتماع أسرة القديس يوسف بالقاهرة الجديدة

جريدة الدستور

ترأس اليوم الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بدء اجتماع أسرة القديس يوسف، بكنيسة السيدة العذراء مريم، بالقاهرة الجديدة، بمشاركة الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة.

ونظمت فرقة جنود مريم "سيدة لورد"، خدمة اجتماع القديس يوسف للأزواج، الأقل من عشرة سنوات زواجًا، حيث بدأ اليوم بالقداس الإلهي.

وتضمن اجتماع الأسرة الصلاة الافتتاحية، وخدمة التسبيح، أعقبها كلمة من صاحب النيافة حول "عائلة الناصرة". وتأمل الأب المطران في شخصية مريم العذراء، والقديس يوسف في العائلة.

وقال الأنبا باخوم: “يجب علينا أن نعرف من الله إرادته في حياة أبنائنا، وكيف نساعدهم على تحقيق هذه الإرادة”. 

وأضاف: “في وسط حيرة مريم، تكلمت مع الله، والله هو الذي ظهر ليوسف، وبشره بالحبل البتولي، وكيف كان يوسف، ومريم في إصغاء إلى كلمة الله”.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي عقب بدء خدمتي التربية الكنسية، والمجموعة الكشفية، في شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى خدمة العائلة المقدسة للأسرة، وفرقة جنود مريم، سيدة لورد.

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