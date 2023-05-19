الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يستمر 10 ليال.. انطلاق العرض المسرحي "سيرة بني زوال" لثقافة سوهاج

يستمر 10 ليال.. انطلاق
يستمر 10 ليال.. انطلاق العرض المسرحي "سيرة بني زوال" لثقافة

انطلقت أمس الخميس، أولى ليالي العرض المسرحي "سيرة بني زوال" لفرقة سوهاج القومية المسرحية، وذلك المسرح الروماني بسوهاج

وجاء العرض من  تأليف محمد علي، ألحان د. مسعد الطمباري، أشعار  محمد كمال، سينوغرافيا م. أحمد أبو طالب، مخرج منفذ  بهاء جلال، وإخراج محمود الهواري، شارك في التمثيل طارق هلال، مؤمن صابر، عاطف الناظر، دياب كمال، محمد فيصل.  

تدور أحداث العرض حول قرية مصابة بلعنة الهشيم ومرت عليهم السنين والهشيم ضارب سواده في أرض النجع وفي بطون نساء النجع فحرمت نساؤه من الأطفال وصار النجع مهووسًا بالوديعة التي قد تحل اللعنة لتتصارع الأحداث ويحل على النجع غريب يقلب الموازين ويكشف الحقائق وتصل بنا الأحداث إلى سر اللعنة التى فرضت سيطرتها على القرية لسنوات عديدة في أحداث شيقة.

عرض "سيرة بني زوال" ضمن عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب، ضمن العروض المسرحية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ويستمر عرضه لمدة 10 ليال حتى 27 مايو الحالي

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العرض المسرحي سيرة بني زوال فرقة سوهاج القو عار محمد كمال سوهاج القومية المسرحية الهيئة العامة لقصور الثقافة

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