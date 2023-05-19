مراسل "إكسترا نيوز": مركزية القضية الفلسطينية على رأس أولويات "قمة جدة"

قال جمال الوسيط، مراسل "إكسترا نيوز"، إن هناك الكثير من البنود التي تم الإعلان عنها اليوم، ضمن مسودة البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية بجدة، على رأسها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس.

القمة العربية بجدة

وأكد جمال الوسيط، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البيان أكد على أحقية مصر والسودان الكاملة في حل النزاع القائم حول أزمة سد النهضة، وضرورة التزام الأطراف الثلاثة بالقانون الدولي المعني بالشئون المائية.

أزمات المنطقة

وتابع: "هناك تفاؤل واضح بين المتواجدين في القمة العربية بجدة، والحديث يدور حول أهمية التعاون العربي المشترك للخروج من الأزمات التي لازمت المنطقة العربية منذ سنوات عدة والتي تفاقمت منذ نشوب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.