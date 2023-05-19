الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أنغام تنضم لترندات يوتيوب بأحدث أغنياتها "سيبك انت"

أنغام
أنغام

استطاعت المطربة أنغام أن تحقق نجاحا كبيرا بأحدث أغنياتها التي تحمل عنوان “سيبك انت”، حيث انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب في أقل من 24 ساعة، وحققت 200 ألف مشاهدة.

وتتعاون أنغام في أغنية “سيبك انت” مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة الذي حققا سويًا العديد من النجاحات على مدار السنوات الماضية بعدد كبيرمن الأغنيات التي لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور المصري والعربي.

كما تتعاون أنغام في الأغنية مع كل من الملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي مادي.


وطرحت النجمة أنغام أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلمات أغنية “نسينا نعيش”: “فضلنا نعيش عشان ننسى وفي الآخر نسينا نعيش هنلقى في الغياب فرصة وفي الآخر لقينا مافيش ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح ما حدش فينا زي ما كان بيتمنى يعيش بيعيش بنفتكر الكلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش بنفتكر الكلام بالحرف".

أغنية “سيبك أنت” الجمهور المصري الشاعر الغنائى الشاعر الغنائي أمير طعيمة المصري والعربي الموزع الموسيقي الملحن وليد سعد المطربة أنغام أمير طعيمة فيديوهات يوتيوب

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