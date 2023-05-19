الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المهندس محمد فرج: مناقشات "الحوار الوطنى" احتوت جميع المشاركات دون تمييز

جريدة الدستور

علق المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، ومسئول ملف الحوار الوطني بالحزب، على مناقشات الأسبوع الأول من الحوار الوطني، قائلًا: "كان أسبوعًا حاشدًا.. أطلق العديد من المؤشرات والرسائل الإيجابية القوية.. كل من طلب الكلمة تحدث، بغض النظر عن اتجاهه السياسي أو انتمائه الاجتماعي". 

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن 100 متحدث على الأقل شاركوا في مناقشات كل لجنة.

وتابع: "بداية جلسات الحوار تؤكد على جدية المناقشات ومنح فرصة المشاركة للجميع دون تمييز". 

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