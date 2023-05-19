الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 أشخاص إثر إنهيار "قبر" بنجع حمادى

اسعاف
اسعاف

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انهيار قبر أثناء زيارتهم لمتوفى داخل مدافن الشيخ علي، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة في الواقعة.

البداية كانت مع تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانهيار قبر داخل مدافن قرية الشيخ علي في نجع حمادي.

وأسفرت الواقعة عن إصابة 7 أشخاص كانوا يزورون متوفى داخل مدافن قرية الشيخ علي، وجار نقلهم إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أشخاص أصيب 7 أشخاص التحقيقات الإسعاف أخطرت النيابة إخطار

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