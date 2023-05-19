إصابة 7 أشخاص إثر إنهيار "قبر" بنجع حمادى

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انهيار قبر أثناء زيارتهم لمتوفى داخل مدافن الشيخ علي، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة في الواقعة.

البداية كانت مع تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانهيار قبر داخل مدافن قرية الشيخ علي في نجع حمادي.

وأسفرت الواقعة عن إصابة 7 أشخاص كانوا يزورون متوفى داخل مدافن قرية الشيخ علي، وجار نقلهم إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.