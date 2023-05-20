السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 20-5-2023 في المحافظات

الصلاة
الصلاة

ننشر مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 20-5-2023، وذلك عقب تطبيق التوقيت الصيفي حيث تغير موعد الأذان للصلوات الخمس عن التوقيت الشتوي في كافة محافظات الجمهورية، والذي تم تطبيقه يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الماضي ويستمر حتى آخر جمعة، في شهر أكتوبر المقبل، وفقا للقانون الذي اعتمده أعضاء مجلس النواب مؤخرا.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 20-5-2023 في المحافظات


ويبحث الملايين من المصلين عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 20-5-2023 في كافة محافظات الجمهورية لضبط أوقات الصلاة، حيث تعتمد وزارة الأوقاف المصرية البيان اليومي لهيئة المساحة المصرية التي تحدد مواعيد الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية وهي كما يلي:-

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:19 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:51 مساء.
موعد صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 7:44 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 9:13 مساء.

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أذكار الصباح اليوم الخميس 11-5-2023

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مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 18-5-2023

الصلاة في محافظة بني سويف

موعد صلاة الفجر الساعة 4:23 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:55 مساء.
موعد صلاة العصر الساعة 4:27 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 7:42 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 9:10 مساء.


الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:52 مساء.
موعد صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 7:46 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 9:16 مساء.


الصلاة في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر الساعة 4:32 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:45 مساء.
موعد صلاة العصر الساعة 4:08 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 7:26 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 8:48 مساء.

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قبل أداء الصلاة.. أدعية يوم الجمعة المستحبة

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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر الساعة 4:30 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 1:07 مساء.
موعد صلاة العصر الساعة 4:48 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 8:03 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 9:33 مساء.

الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:14 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:50 مساء.
موعد صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 7:45 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 9:16 مساء.

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