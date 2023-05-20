مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 20-5-2023 في المحافظات

ننشر مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 20-5-2023، وذلك عقب تطبيق التوقيت الصيفي حيث تغير موعد الأذان للصلوات الخمس عن التوقيت الشتوي في كافة محافظات الجمهورية، والذي تم تطبيقه يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الماضي ويستمر حتى آخر جمعة، في شهر أكتوبر المقبل، وفقا للقانون الذي اعتمده أعضاء مجلس النواب مؤخرا.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 20-5-2023 في المحافظات



ويبحث الملايين من المصلين عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 20-5-2023 في كافة محافظات الجمهورية لضبط أوقات الصلاة، حيث تعتمد وزارة الأوقاف المصرية البيان اليومي لهيئة المساحة المصرية التي تحدد مواعيد الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية وهي كما يلي:-

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:19 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:51 مساء.

موعد صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:44 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:13 مساء.

الصلاة في محافظة بني سويف

موعد صلاة الفجر الساعة 4:23 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:55 مساء.

موعد صلاة العصر الساعة 4:27 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:42 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:10 مساء.



الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:52 مساء.

موعد صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:46 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:16 مساء.



الصلاة في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر الساعة 4:32 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:45 مساء.

موعد صلاة العصر الساعة 4:08 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:26 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 8:48 مساء.

الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر الساعة 4:30 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 1:07 مساء.

موعد صلاة العصر الساعة 4:48 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 8:03 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:33 مساء.

الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:14 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:50 مساء.

موعد صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:45 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:16 مساء.