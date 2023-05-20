يقدم الدستور للقراء أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر السبت 20-5-2023 والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل حيث يلجأ إليها الملايين من الراغبين في إحياء ساعات الليل المتأخرة تقربا من الله عز وجل ورغبة في الفرار من النار و طمعا في نصيب من الجنة والمغفرة.

أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر السبت 20-5-2023 المأثورة

هناك العديد من صيغ الواردة بشأن أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر السبت 20-5-2023 في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح يمكن الاستعانة بها لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب المغفرة والرحمة والعتق من النار وهى كالتالي:-



اللهم أدخل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا و الابتسامة على وجوهنا والسعادة على بيوتنا ... اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا احتسب يا كريم.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه .. اللهم وفقني وسدد خطاي.. ويسر أمري و وفقني يارب.

اللهم أنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك .. اللهم إياك نعبد .. ولك نصلي و نسجد .. وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك .. اللهم في ساعات هذا الفجر بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف.. و بشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيي إنك على كل شيء قدير.

اللهم لا نظلم وأنت ربنا .. ولا نضام وأنت ربنا.. اللهم أشرح صدورنا بطاعتك.. ويسر أمورنا برحمتك .. اللهم احفظنا مما تخفيه المقادير .. وألطف بنا يا عزيز يا قدير.. بقوة تدبيرك.. وعظيم عفوك.. وسعة حلمك.. وفيض كرمك.. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الملك .. إليك يرجع الخير كله.

اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك.. ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن.. وراحة في القلب.. وراحة في النفس.. واجعل لنا من كل ضيق مخرجا.. ومن كل هما فرجا.. ومن كل دعاء قبول واستجابة.. اللهم اجعل فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين.

اللهم أرزقنا طرق باباك كلما غرقت.. اللهم إني أسألك أن تعلمني ألا نجاة إلا بك ولا مفر إلا إليك.. رب اهدني إلى وجهتك أجعلها وجهتي في كل أمر.. أقبلني يا الله في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي فلا يعصمني من هوى نفسي سواك .. اللهم تنهيدة فرح من كل شيء استصعبنا حدوثه وبفضلك حدث.