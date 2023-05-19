أسامة السعيد لـ"القاهرة الإخبارية": حضور زيلينسكى بجدة اليوم رسالة تعكس دهاءً سياسياً عربياً

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن القمة العربية السابقة في الجزائر كانت قد أعلنت مبدأ التوازن والحياد الإيجابي في ظل هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أن مؤشرات الدول العربية في الكثير من الاجتماعات السابقة أكدت على ضرورة عدم الانحياز لأي من طرفي الحرب.

الحياد العربي

وأكد أسامة السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القمة العربية اليوم كانت مليئة بالرسائل السياسية الواضحة، والمتمثل أهمها في حضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي لقمة السبع الكبرى، وهذه رسالة واضحة بأن الدولة المستضيفة يحق لها دعوة ما تشاء من ضيوف.

وتابع: "حضور الرئيس زيلينسكي رسالة تعكس دهاء سياسياً، وذلك لأن الحضور يشير إلى الرغبة العربية في أن يكون للمنطقة دور ملموس على المسرح الدولي".

استقلالية القرار العربي

واستطرد: "هناك اعتراض غربي وأمريكي على وجه الخصوص على عودة سوريا للجامعة العربية، ولكن القرار العربي انتصر لفكرة استقلالية القرار العربي".

وذكر: "دعوة حضور مبعوث السفارة الروسية بالسعودية لحضور القمة رسالة واضحة بأن المنطقة العربية تقف على الحياد تجاه الأزمات الغربية وأولها الأزمة الروسية الأوكرانية".