السفير محمد العرابى يوضح أهم رسائل كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية بجدة

أوضح السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أهم الرسائل التي اشتملت عليها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية الـ 32 بجدة، قائلًا: "إن التركيز على الأمن القومي العربي أنه وحدة واحدة، هو أمر مطلوب خلال الأيام القادمة، حيث يواجه العالم بأكمله تحديات كبيرة جدًا".

وأضاف العرابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أنه إذا لم نكن نتبنى جميعًا استراتيجية نواجه بها هذه التحديات، فإن العالم العربي سيواجه الكثير من المشكلات.

وأوضح السفير محمد العرابي، أن التأكيد على مشكلة السودان، هو أمر في غاية الأهمية، حيث يجب أن نلفت النظر إلى هذا الأمر، لافتًا إلى أن تفاقم الأمر هناك سيؤدي إلى وجود آثار سلبية على الإقليم.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن مصر تعمل في إطار الحرص على العمل العربي المشترك.