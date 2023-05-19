الوحدات المحلية بالإسماعيلية ترفع مخلفات بنحو 8416 طنًا خلال الأسبوع الماضى

قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 8416 طنا خلال الفترة من 12 مايو 2023 حتى 18 مايو 2023، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 100 طن، وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي 85 طنا.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت 470 طنا.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 380 طنا.

كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 110 أطنان.

وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات، خلال الأسبوع الماضي، تصل لحوالي 130 طنا.

ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية إلى 1275 طنا من القمامة والمواد الصلبة.



في حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 810 أطنان قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1287 طنا من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1001 طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 773 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 531 طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 895 طنا من المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 968 طنا من القمامة، وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها، علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 550 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 326 من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.