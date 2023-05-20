أسعار الدواجن اليوم السبت 20-5-2023 للمستهلكين فى مصر

أسعار الدواجن اليوم السبت 20-5-2023 للمستهلكين في مصر أكثر ما يشغل بال ربات البيوت حاليا خاصة الراغبات في إعداد ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية بفعل الركود الاقتصادي العالمي.



أسعار الدواجن اليوم السبت 20-5-2023 للمستهلكين

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم السبت 20-5-2023 للمستهلكين بقيمة من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو داخل محلات بيع الطيور وذلك بفعل قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الاقتراض والإيداع الذي صدر يوم الخميس الماضي وجاءت الأسعار كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 65 جنيه فيما تصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 74 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ الأمهات للتجار نحو 55 جنيه فيما تصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 62 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 71 جنيه فيما تصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 8 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيه فيما تصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ البانية نحو 165 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل كيلو الأوراك نحو 75 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل كيلو الكبد والقوانص نحو 70 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل كيلو الأجنحة نحو 60 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل كيلو الهياكل العظمية نحو 30 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل كيلو الصدور بالعظم نحو 70 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل كيلو الدبابيس نحو 69 جنيه في محلات بيع الطيور.



سجل كيلو الشيش طاووق نحو 70 جنيه في محلات بيع الطيور.

أسعار البيض في الأسواق المصرية

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 81 جنيه لتصل إلى المواطنين بنحو 86 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 90 جنيه لتصل إلى المواطنين بنحو 96 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 106 جنيه لتصل إلى المواطنين بنحو 115 جنيه.