"التعليم العالي" تختتم فعاليات المُعسكر التدريبي الأول لنادي ريادة الأعمال

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مبدأ ريادة الأعمال والابتكار يُعد أحد المبادئ الأساسية التي ركزت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ كخارطة طريق ترسم ملامح التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال الفترة القادمة ضمن (رؤية مصر 2030)، موضحًا أن هذا المبدأ يهدف إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية.

وفي هذا الإطار، قدم د. محمود رمزي القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، تقريرًا حول ختام فعاليات المُعسكر التدريبي الأول لنادي ريادة الأعمال بالمعهد EPRI E-CLUB، تحت عنوان "ريادة الأعمال والتفكير التصميمي"، والذي عُقد خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الجاري، ويُعد المُعسكر التدريبي أولى الفعاليات الخاصة بالنادي، وذلك بمشاركة 35 متدربًا من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمعهد.

وأوضح مدير معهد بحوث البترول أن الهدف من المُعسكر هو رفع وعى أعضاء هيئة البحوث بأهمية دور ريادة الأعمال في المجتمعات الحديثة، حيث تناول مقدمة عن التفكير التصميمي وخطواته الخمس بناء على نموذج ستانفورد، وطرق تحليل المشكلات، وكيفية توليد الأفكار لحلها، مع شرح وتطبيق بعض الأدوات التي تسمح للمشاركين بتنفيذ فكرة مشروع على أسس مُبتكرة ومنطقية، عن طريق وضع خُطة عمل مُصغرة للمشروع Business model، وذلك تحت إشراف المدرب المعتمد/ إسماعيل عبدالغفار مدرب ريادة الأعمال واستشاري المشروعات الصغيرة المتوسطة.

وأضاف محمود رمزي أن إطلاق المُعسكرات التدريبية لنادي ريادة الأعمال بالمعهد يأتي بالتوافق مع اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدور ريادة الأعمال في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات، حيث يُعد مبدأ ريادة الأعمال أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.