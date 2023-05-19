مقتل مواطن طعناً بسكين فى روض الفرج

شهدت منطقة روض الفرج بشمال القاهرة، اليوم الجمعة، مشاجرة أسفرت عن مقتل مواطن على يد آخر طعنًا بالسكين.

وقد انتقل رجال مباحث روض الفرج عقب إخطارهم بالواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المتهم بالتسبب في قتل المواطن بالسكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان في الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على أسباب الحادث، وجار مناقشة المتهم.

كان قد تلقى قسم شرطة روض الفرج إخطارًا من أحد المستشفيات بوصل شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وفرّ هاربًا، وألقى القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.