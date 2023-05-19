اجتماعات وقرارات.. "التضامن" تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي حول الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 12 مايو حتى 19 مايو، وذلك من خلال التقرير التالي:

الجمعة 12 مايو:

- حملة "أنت أقوى من المخدرات" تتصدر المؤتمر السنوي لجامعة الزقازيق.. وعثمان يستعرض أهمية الحملة في زيادة الطلب على العلاج بنسبة 400%.

- الهلال الأحمر المصري يطلق حملة "نشعر بمعاناتكم" بهدف تعبئة الموارد لتقديم خدمات توفير أكياس الدم ونقل الدم لمرضى للثلاسيميا والهيموفيليا في حالات الطوارئ، ورقم التبرع 9770.

السبت 13 مايو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن الانتهاء من صرف التعويضات المقررة لأسر ضحايا تصادم حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق "الخارجة- أسيوط"، بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفى وحد أقصى 20 ألف جنيه لكل مصاب.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تزور قرية الأطفال "SOS" بصحبة منظمة "SOS" الدولية، وتلتقي بالأطفال والشباب والأمهات البديلات والعاملين لبناء جسر من التواصل وطرح بدائل مختلفة للرعاية البديلة.

- الهلال الأحمر المصري ينظم ندوات توعية عن الإسعافات الأولية والنظافة الشخصية والسلامة المرورية لأبناء مصر من دور الرعاية الاجتماعية، وتنطلق من محافظة الغربية.

الأحد 14 مايو:

- التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمنظمة العربية لحقوق الإنسان لتنفيذ مشروع النهوض بالوعي الحقوقي بقرى حياة كريمة.

- في توسع جديد لنشاطه بالمرحلة الثانية بقرى حياة كريمة، المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينجح في تدريب 2,460 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي ينظم ملتقى للتوظيف بمحافظة أسيوط بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، والملتقى يوفر 6,000 فرصة عمل.

- عقب نشوب حريق محدود بجمعية الباقيات الصالحات، القباج تتوجه للجمعية وتطمئن على حالة النزلاء والمسنين، وتوجه الشكر لقوات الدفاع المدني والإسعاف ووزارة الكهرباء لدعمهم في إطفاء الحريق وتأمين المسنين وتوريد مولدات كهربائية.

الإثنين 15 مايو:

- بحضور سفير كندا وممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني ومطبخ المجتمع بالمنيا وتفتتح مركزا للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

- وتزور قرية الشيخ مسعود وتتفقد أنشطة تحسين سبل العيش وإنتاج الألبان وتمكين المرأة الريفية وأسرتها المنفذ تحت مظلة البرنامج الرئاسي حياة كريمة.

- برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية وجامعة عين شمس، ينظم ندوة عن تحديات الأمية والزيادة السكانية واللقاء يستعرض مساهمة برنامج لا أمية مع تكافل في خفض نسب أمية أسر برنامج "تكافل" من 62% إلى 47%.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر صرف 60 ألف جنيه لكل صاحب باكية تضرر في حادث حريق المعرض التجاري الخاص بمنطقة الإبراهيمية ببنى وسيف، وتؤكد اتخاذ ما يلزم من آليات لدعم الشباب لتجاوز المحنة والتخفيف من آثار الحادث.

الثلاثاء 16 مايو

- منى الشبراوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة تمثل مصر بمؤتمر الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة الذي انعقد بدولة الأردن، وتستعرض كفالة حقوق الطفل وتعزيز عدم المساواة بين الجنسين في مصر.

- في إطار خدمات ما بعد العلاج، التحاق دفعة جديدة من المتعافين لتعلم القراءة والكتابة بفصول محو الأمية بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان، والقباج تصرح أن الشهادات معتمدة من الهيئة العامة لتعليم الكبار.

- نحو رفع المهارات التنفيذية والاستعداد لمواجهة الأزمات.. مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر تنفذ محاكاة لمعسكر إيواء بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

الأربعاء 17 مايو:

- القباج تشهد تدشين مؤسسة "وقفية مصر" تحت شعار "خير مستدام وأثر دائم"، وتعلن دعم المؤسسة في التوسع في مبادرة "أسطوان مصر" بمليون جنيه لشراء ماكينات وأجهزة للإنتاج كمرحلة أولى.

- في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، القباج تعلن تنظيم مصر الاجتماع الإقليمي الأول بعنوان "البنوك ومؤسسات التمويل الاجتماعي العربي" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والمؤتمر يستقبل 15 دولة عربية بهدف حوكمة وعدالة التمويل العربي للبرامج الاجتماعية والاقتصادية.

- برنامج تنمية الطفولة المبكرة يوقع بروتوكولات تعاون لتطوير 60 قاعة حضانة على مستوى17 جمعية بجنوب سيناء لرفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يشارك في فعاليات الملتقى الثقافي الحادي عشر لشباب المحافظات الحدودية بالعريش ضمن برنامج "أهل مصر"، ويعقد ورشا خاصة بالعدالة الثقافية وتعزيز قيم الانتماء بالمجتمع.

الخميس 18 مايو:

- التضامن الاجتماعي تعقد الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، واللقاء يستعرض آليات تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأولى بالرعاية.

- القباج بصفتها نائب رئيس الهلال الأحمر، في شراكة مع سفير الاتحاد الأوروبي والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تطلق قافلة المساعدات الإغاثية الموجهة لإغاثة المضارين من الأزمة السودانية في أسوان والممولة من الاتحاد الأوروبي.

- برنامجا "تكافل وكرامة" يستقبلان أعضاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" لمناقشة تحسين معايير الاستهداف للأسر الأولى بالرعاية وسبل التحقق من المستفيدين من الدعم النقدي.

- القباج تلتقي بمشرفي حج الجمعيات الأهلية أثناء انعقاد اللقاء التدريبي لهم قبل موسم الحج، بإشراف الأستاذ أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، وتعلن عن دعم الوزارة لهم لتقديم أفضل خدمة للحجيج.

- نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، المستشار محمد القماري، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة يترأس اجتماع لجنة دراسة المحاور الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، لمناقشة المقترحات المقدمة على مشروع قانون الرعاية البديلة.