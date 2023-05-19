الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطاهرى: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية تعبر عن الثوابت المصرية والعربية

كلمة الرئيس السيسي
كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الـ 32

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن كواليس القمة العربية الـ 32 وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "الطاهري"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، من جدة، مساء اليوم الجمعة، إن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الـ 32 كانت كلمة الثوابت المصرية والعربية، والتي بدأت بنوعًا من المراجعة في بضعة كلمات فيما يخص الدولة الوطنية.

وأضاف أن الرئيس السيسى فى كلمته اليوم التي ألقاها كانت هناك مراجعة لهذا الأمر بقول إنه قد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين، وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى أشار إلى نقطة مهمة بأنه لم يعد من المقبول أن تصبح الشعوب العربية رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية.

ولفت إلى العمل العمل العربي المشترك لم يعد مقبولًا أن يكون قاصرًا على تنصيب المواقف فيما بين الدول العربية، ولكن أيضًا فيما يخص العلاقة مع المجتمع الدولي والعالم الخارجى.

وأوضح أن كلمة متحدث الرئاسة بالأمس أكدت أن الدولة الوطنية ستكون أحد محاور كلمة مصر باعتبارها من ثوابت السياسة الخارجية والإقليمية لمصر.

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