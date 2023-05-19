الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمير محمد بن سلمان يعرب عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبًا

الرئيس السيسي ومحمد
الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان

أشاد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبًا.

والتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي في جدة مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وأعرب الرئيس السيسي عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة.

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