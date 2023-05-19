الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

فحص 808 مواطنين في قافلة طبية مجانية بقفط

جانب من القافلة
جانب من القافلة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان، نظّمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع البارود التابعة لمركز قفط ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 808 مواطنين في 7 تخصصات طبية بواقع: "205 حالات أمراض باطنية، 193 حالة طب وجراحة العيون، 185 حالة طب أطفال، 87 طب وجراحة الفم والأسنان، 69 حالة أمراض نساء وتوليد، 42 حالة تنظيم الأسرة، 27 حالة جراحة عامة"، فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 119 حالة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

من جانبه، قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضًا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 76 مواطنًا.

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