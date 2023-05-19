قناة الناس.. نبوى الأزهرى: النبى كان يساعد زوجاته فى أعمال المنزل (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مهنة أهله يساعد زوجاته في أعمال المنزل، مؤكدًا أن النبي كان يخيط ثوبه ويحلب شاته، ويكنس بيته أيضًا.

وأضاف نبوي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول كان يحب أن تكون الأشياء بجواره مرتبة ومنظمة، ونظيفة، حيث كان يساعد أهل بيته، حيث كان يقول "نظفوا أفنيتكم"، لافتًا إلى أن الرسول كان حريصًا على نظافة بيته وعلمنا ضرورة المحافظة على المنازل وترتيبها ومساعدة أهل البيت فيها.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.