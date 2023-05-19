الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل السودان بـ"قمة جدة": البرهان يقود معركة الكرامة ضد قوات التمرد

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

قال دفع الله الحاج علي، وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، إن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، يبلغ تحياته للقادة العرب في القمة العربية الـ32 المنعقدة بجدة، لافتًا إلى أن الظروف حالت دون تواجده اليوم.

وأضاف خلال كلمته بقمة جدة: "الفريق أول عبدالفتاح البرهان هو الآن بين قواته يقود معركة الكرامة ضد قوات التمرد التي أطلقت رصاص الغدر والخيانة عندما هاجمت منزله وعددًا من المنشآت العسكرية والمطارات بهدف الاستيلاء على السلطة، وتدعي زيفًا أنها تدعم التحول الديمقراطي، وهو المطلب الأساسي للثورة السودانية".

وأكد أن القوات المسلحة السودانية تصدت ببسالة للقوات المتمردة، وكان بإمكانها حسم المعركة في وقت وجيز لولا تسلل القوات البالغ عددها 80 ألفًا داخل الأحياء السكنية، واتخذت من المؤسسات الخدمية والمستشفيات والمنازل ثكنات عسكرية، واحتجزت المدنيين الأبرياء واتخذتهم دروعًا بشرية، ومارست أسوأ أنواع الجرائم من نهب وسلب واغتصاب.

ولفت إلى أن حركة التمرد لم تلتزم بكل اتفاقات الهدنة، وشملت جرائمها البعثات الدبلوماسية، اعتدت على سفارة الأردن والملحقتين العسكرية والثقافية للسعودية وسفارة الكويت، وقتلت نائب الملحق الإداري بسفارة مصر.

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