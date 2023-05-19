قناة الناس.. نبوى الأزهرى: النبى كان يعتنى بنظافته ومظهره الشريف (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان يعتني بنظافة مظهره الخارجي، سواء بدينه أو ثيابه، حتى بيته ومسجده.

وأضاف نبوي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الله تعالى خص الرسول الكريم بأن العرق الذي كان ينزل منه كان أطيب من ريح المسك، حيث كان يقول أنس بن مالك “مَا شَمَمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ، وَلَا مِسْكًا، وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”.

وأوضح نبوي الأزهري، أن الصحابة كانوا يقولون إنهم كانوا يعرفون الطريق الذي سار فيه النبي منذ فترة كبيرة بسبب الرائحة العطرة المنبعثة من الرسول.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.