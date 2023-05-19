الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بحزب "مستقبل وطن": كلمة الرئيس السيسى بقمة جدة ركزت على القضية الفلسطينية

المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق

قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب "مستقبل وطن"، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها خلال القمة العربية المنعقدة بجدة، جاءت واضحة ومُركزة وشاملة للقضايا والتحديات العربية.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي، ركزت على القضية الفلسطينية عندما تحدث عن أعمال التصعيد غير المسئول من قِبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وما شهده قطاع غزة مؤخرًا وتوضيحه الجهود المصرية لتثبيت التهدئة، وتحذيره أيضًا من استمرار الصراع وتأكيده أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حدٍ سواء.

وأضاف «رزق»، أن الرئيس السيسي، أكد أيضًا خلال كلمته، أهمية عودة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، وتوضيحه أن هذه الخطوة تُعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي، وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادًا إلى المرجعيات الدولية للحل، وقرار مجلس الأمن رقم "2254"، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي، كشفت عن الدعم المصري غير المحدود للقضية السورية، خاصة أن مصر هي التي قادت محاولات إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية بعد سنوات عديدة من العزلة.

ولفت القيادي بحزب "مستقبل وطن"، إلى أن سياسة الرئيس السيسي، تجاه الدول العربية هي ضرورة التعاون المتبادل لحل التحديات والقضايا المختلفة التي تخص المنطقة العربية، ورفض أي تدخلات أجنبية في الشئون العربية، وهو ما يوضحه تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته بأنه يجب الاعتماد على قدراتنا الذاتية لحل القضايا العربية، وأن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد نظام العولمة، موضحًا أن الدولة المصرية تعد هي الداعم الأول للقضايا العربية بحكم مكانتها الكبيرة في المنطقة والتي تجعلها قادرة على قيادة الاستقرار والأمان في الوطن العربي.

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