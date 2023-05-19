الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تواصل متابعة حصاد وتوريد القمح في محافظة البحيرة والمرور على الزراعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور حسن فولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اليوم الجمعة، حقول القمح بمحافظة البحيرة يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ومدير مديرية الإصلاح وبحضور وكيل وزارة الزراعة بمديرية البحيرة وفي إطار السياسة العامة للهيئة العامة للإصلاح للوقوف على عملية توريد محصول القمح في إطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد كل حبة قمح؛ لمتابعة الحصاد والتوريد للشون والصوامع بالمديرية وكذلك متابعة استلام القمح بمخازن الجمعيات المحلية للإصلاح الزراعي حيث أن الإصلاح الزراعي قام بزراعة القمح بمساحة 48000 فدان من إجمالي مساحة المنزرعة بالمحافظة 335830 فدان وتم توريد حتى اليوم 18/5/2023 كمية 335203 أردب (50280 ألف طن) من إجمالي كميات المحافظة التي تقدر 1272920 أردب (190938 ألف طن).

حيث تم المرور على صومعة دمنهور المعدنية لمتابعة عملية استلام القمح من المزارعين حيث تتوافر بها ست خلايا تخزينية بقدرة 30000 طن تخزين وقامت باستلام كمية 19603 طن حتى تاريخه، وكذلك تم المرور على شونة الأبعادية وقدرتها التخزينية 40000 طن حيث تم تخزين حتى تاريخه كمية 7000 طن
وكذلك تم المرور على جمعية زرقون التابعة لمنطقة دمنهور لمتابعة قمح الإكثار أصناف جيزة 171 وسدس 14 الخاص بالجمعية العامة للإصلاح الزراعي حيث تم زراعة مساحة 80 فدان وتم استلام كمية 60 طن وجاري استلام باقي كميات تقاوي الإكثار لتجهيزها للموسم المقبل.

وكذلك تم المرور على جمعية دنشال بمنطقة الأبعادية للإصلاح الزراعي لمتابعة عملية توريد القمح بالجمعية حيث ان المساحة القمح المنزرعة بالجمعية 600 فدان واثناء المرور تم تفقد مساحة يتم دارسها وتشجيع المنتفع على أهمية التوريد للشون والصوامع وكذلك تم المرور على مشروع تحضين الكتاكيت بالجمعية حيث يوجد دفعة مسكنة بعدد 3000 من كتاكيت الهجين.

وفي نهاية المرور اجتمع مدير الهيئة مع مدير مديرية البحيرة للإصلاح الزراعي والجهاز التنفيذي للمديرية لمناقشة الأعمال بالمديرية والتشجيع والتحفيز على العمل بتفاني وإخلاص.

الزراعة تواصل متابعة حصاد وتوريد القمح محافظة على

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الرئيس السيسى يلتقى محمد بن سلمان فى جدة

عودة الأهلى بعد 35 يومًا.. والزمالك أمام الداخلية الأهم فى الأسبوع الـ29 للدورى الممتاز

نائب سوري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة يؤكد استعداد مصر لإنهاء أزمات المنطقة

"وباء العصر الحديث".. ما السبب فى زيادة نسب الطلاق بين الشباب؟

المحجوب لـ"الدستور": العرب يعتبرون مصر الشقيقة الكبرى التي تعمل على رأب الصدع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى