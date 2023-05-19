"الزراعة" تواصل متابعة حصاد وتوريد القمح في محافظة البحيرة والمرور على الزراعات

تفقد الدكتور حسن فولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اليوم الجمعة، حقول القمح بمحافظة البحيرة يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ومدير مديرية الإصلاح وبحضور وكيل وزارة الزراعة بمديرية البحيرة وفي إطار السياسة العامة للهيئة العامة للإصلاح للوقوف على عملية توريد محصول القمح في إطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد كل حبة قمح؛ لمتابعة الحصاد والتوريد للشون والصوامع بالمديرية وكذلك متابعة استلام القمح بمخازن الجمعيات المحلية للإصلاح الزراعي حيث أن الإصلاح الزراعي قام بزراعة القمح بمساحة 48000 فدان من إجمالي مساحة المنزرعة بالمحافظة 335830 فدان وتم توريد حتى اليوم 18/5/2023 كمية 335203 أردب (50280 ألف طن) من إجمالي كميات المحافظة التي تقدر 1272920 أردب (190938 ألف طن).

حيث تم المرور على صومعة دمنهور المعدنية لمتابعة عملية استلام القمح من المزارعين حيث تتوافر بها ست خلايا تخزينية بقدرة 30000 طن تخزين وقامت باستلام كمية 19603 طن حتى تاريخه، وكذلك تم المرور على شونة الأبعادية وقدرتها التخزينية 40000 طن حيث تم تخزين حتى تاريخه كمية 7000 طن

وكذلك تم المرور على جمعية زرقون التابعة لمنطقة دمنهور لمتابعة قمح الإكثار أصناف جيزة 171 وسدس 14 الخاص بالجمعية العامة للإصلاح الزراعي حيث تم زراعة مساحة 80 فدان وتم استلام كمية 60 طن وجاري استلام باقي كميات تقاوي الإكثار لتجهيزها للموسم المقبل.

وكذلك تم المرور على جمعية دنشال بمنطقة الأبعادية للإصلاح الزراعي لمتابعة عملية توريد القمح بالجمعية حيث ان المساحة القمح المنزرعة بالجمعية 600 فدان واثناء المرور تم تفقد مساحة يتم دارسها وتشجيع المنتفع على أهمية التوريد للشون والصوامع وكذلك تم المرور على مشروع تحضين الكتاكيت بالجمعية حيث يوجد دفعة مسكنة بعدد 3000 من كتاكيت الهجين.

وفي نهاية المرور اجتمع مدير الهيئة مع مدير مديرية البحيرة للإصلاح الزراعي والجهاز التنفيذي للمديرية لمناقشة الأعمال بالمديرية والتشجيع والتحفيز على العمل بتفاني وإخلاص.