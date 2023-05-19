كلوب: نيوكاسل يستحق التأهل لدورى الأبطال

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن المباراة التي ستجمع فريقه بأستون فيلا، في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا، غدًا السبت، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ولن يتواجد "كلوب" على مقاعد بدلاء ليفربول، تنفيذًا لعقوبة الاتحاد الإنجليزي بحقه، بسبب تصريحاته ضد حكم مباراة فريقه أمام توتنهام.

وقال "كلوب" في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كنت أتوقع عقوبة من كل الأشياء التي يمكن أن نسمعها. لا بأس. أود أن أعرف أين تذهب الأموال التي تم تغريمي إياها، لأنه إذا كان ذلك لسبب جيد، فأنا أكثر من سعيد بالدفع!".

وأوضح: "إذا احتفظ الاتحاد الإنجليزي بذلك المال، فنحن بحاجة إلى محادثة. كان الأشخاص من حولي سلبيين جدًا- ظنوا أنها ستكون عقوبة أطول! لم يخبرني أحد بأنني لا أستطيع الذهاب إلى أرض الملعب بعد المباراة غدًا".

وعن توديع اللاعبين المغادرين روبيرتو فيرمينو، جيمس ميلنر، أليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا، قال: "هذه المباراة صعبة للغاية لعدد من الأسباب.. لقد تحدثنا مع الأولاد هذا الأسبوع أنها صعبة للغاية وعاطفية للغاية.. نقول وداعًا من وجهة نظري لأربعة أساطير في ليفربول".

وزاد: "كان اثنان منهم هنا عندما وصلت هنا، فيرمينو وميلنر، لا شيء من هذا ليحدث بدونهم، كان حظنا سيئًا في لحظات مع إصابات سيئة في اللحظات الخاطئة، عندما أصيب أمام روما، كان لا يمكن تعويضه إلى حد كبير في تلك اللحظة".

وأوضح: "سيقول الناس الشيء نفسه عن نابي، فمن المحتمل أنه أصيب بجروح شديدة بعض الشيء، لكن إذا نظرت إلى الوراء، سترى أنه لعب في الكثير من المباريات المهمة. كل أربعة منهم فازوا بجميع الألقاب الكبرى إلى حد كبير. لا شيء يدوم إلى الأبد، هكذا هو الأمر. سأكون شاكرا إلى الأبد.. جميعهم لاعبون رائعون وسيحصلون على الوداع الذي يستحقونه. سيكون عاطفيًا تمامًا 100٪".

وعن المراكز الأربعة الأولى في الدوري، قال: "لم يكن لدي أمل في ذلك، لست بحاجة لذلك.. أعلم أنه يتعين علينا الفوز بجميع مباريات كرة القدم، ومن ثم ربما تكون هناك فرصة، لكن هذا كل شيء!".

واستطرد: "شاهدت المباراة الليلة الماضية، لكني لم أشعر بخيبة أمل عندما سجل نيوكاسل، المرة الوحيدة التي كنت فيها، هكذا كانت عندما سجل فينسينت كومباني هدف الدوري لـ مانشستر سيتي قبل عدة سنوات! مهما حصل نيوكاسل، فإنهم يستحقون التأهل، أملي ليس كبيرا أو أصغر من ذي قبل".

وعن أستون فيلا، قال: "إنهم ناجحون للغاية، ومن الصعب جدًا اللعب ضدهم.. ولكن يجب أن يكون من الصعب عليهم أيضًا اللعب معنا.. الحمد لله لقد أصبح اللعب معنا أكثر صعوبة!".

وزاد: "أكبر جائزة في كرة القدم هي ثلاث نقاط، وفي أغلب الأحيان تحصل على ثلاث نقاط، وأحيانًا على جائزة. لا يوجد سبب أفضل للدخول في مباراة كرة قدم من أجل الفوز من الحصول على ثلاث نقاط".

وأكد أن البرازيلي روبيرتو فيرمينو تدرب، أمس، مشددًا على أن الأوروجواياني داروين نونيز لن يكون متواجدًا في المباراة، بسبب إصابته في وتر إصبع قدمه".