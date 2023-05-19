المنفى: ليبيا تدعم جهود التضامن العربى لنبذ الخلافات

خلال كلمته في القمة العربية الـ32 بجدة..

توجه محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالشكر للقائمين على القمة العربية في دورتها الـ32 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقادة والزعماء العرب.

وقال، خلال كلمته في القمة العربية في دورتها الـ32، بالمملكة العربية السعودية: "إننا نطمح لدورٍ أوسع وأوضح للجامعة العربية من خلال دعم جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دعم المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاز الاستحقاق البرلماني والرئاسي خلال العام الحالي ووضع ترتيبات مالية لإدارة مصروفات الدولة الليبية".

وأضاف أن المجلس الرئاسي يواصل الإشراف والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية، كما أن هناك تعاونا مع الأطراف المتصارعة للتوافق حول القوانين الانتخابية.

وأشار إلى أن ليبيا تدعم كل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق التضامن العربي لنبذ الخلافات بين الدول العربية، كما أثنى على جهود المملكة العربية السعودية في لم الشمل العربي.

وأعرب عن دعم جهود السعودية في إنهاء الأزمة في اليمن، كما أبدى استعداده لدعم الأزمة السودانية، موضحًا أن ليبيا تشجب وتدين ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وتعديات.