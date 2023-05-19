برلمانى: الدولة المصرية تعمل على إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين

ثمّن النائب يونس عبدالرازق فرج، عضو مجلس النواب، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه الأول بعد إعادة التشكيل، بحضور ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "فرج"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تشكل بداية ممتازة للنهوض بملف الاستثمار والارتقاء به، كما أنها تصب في مصلحة الدولة المصرية، وتدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في هذا التوقيت الهام.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تدعم المستثمرين، وتعمل جاهدة على إزالة كل المعوقات التي تواجههم، مضيفًا: "هناك جدية تامة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر".

واختتم النائب يونس عبدالرازق فرج: "قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تطمئن أصحاب رءوس الأموال، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستسهم بشكل كبير جدا في توفير فرص عمل جديدة للشباب".