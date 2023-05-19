الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

احتفالات بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة ببلقاس

الأنبا ماركوس أسقف
الأنبا ماركوس أسقف

استقبل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير الشهيدة دميانة ببراري بلقاس، في مقر الدير الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية والمحلية والأوقاف ونواب البرلمان بالمحافظة، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة ببلقاس، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ١٢ بشنس.

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

كما نظمت إيبارشية ميت غمر، على مدار ثلاثة أيام، السيمينار الثاني لآباء إيبارشية ميت غمر في دير الشهيد مار مينا العجائبي.

تضمن السيمينار محاضرة ألقاها نيافة الأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة، وبعض الكهنة، وكانت المحاضرات عن أهمية النمو والثبات في العقيدة الأرثوذكسية.

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