السودانى: نشدد على موقف العراق الدائم تجاه الحق الفلسطينى فى الأرض والسيادة

قال رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، إنه يرحب بعودة سوريا الشقيقة إلى مكانها الطبيعي، وهي خطوة تم التأكيد عليها من قبل، حيث عودة سوريا للجامعة العربية يعني السير على إعادة الاستقرار في المنطقة.

القمة العربية

وأكد رئيس وزراء العراق، خلال إلقاء كلمته بالقمة العربية بجدة، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يشدد على أهمية العمل العربي المشترك من أجل احتواء الخلافات، معبراً: "واجبنا ألا ندع السودان الشقيق ينزلق إلى التناحر الداخلي، ونرحب بكافة المبادرات التي تدعو إلى وقف الأحداث السودانية سريعاً".

وتابع: "نأمل أن تنجح الجهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة، ونجدد وقوفنا مع أشقائنا في لبنان لتجاوز الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة هناك".

التعاون العربى المشترك

واستطرد: "أشدد على موقف العراق الدائم إزاء الحق الفلسطيني في الأرض والسيادة بدولته وعاصمتها القدس الشريف. المقدسات ما زال يتم انتهاكها في فلسطين وهذا لا تقبله الضمائر الإنسانية".

وأعرب عن ترحيبه بالاتفاق بين السعودية وإيران، حيث إنه خطوة عملية دعمها العراق لاستثمار النوايا الطيبة لازدهار المنطقة.

وقال: "استطاعت دول عديدة بناء تكتلات اقتصادية ناجحة وهي لا تملك من العناصر المشتركة بين أعضائها شيئاً، بل لا تملك لغة مشتركة، لذا يتوجب على العرب تحري كل جوانب التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، وعلى هذا الأساس تحضر العراق الآن لاستضافة مؤتمرات عدة لوضع حجر الأساس لمثل هذا التعاون".